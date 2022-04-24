Ми вимагаємо від ООН забезпечити гуманітарний коридор із Маріуполя – Верещук

Організація Об’єднаних Націй повинна забезпечити гуманітарний коридор з оточеного Маріуполя. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Вона зазначила, що саме це питання має стояти на порядку денному під час візиту до Москви генсека ООН Антоніу Гутерреша.

— Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з Азовсталі, і з Маріуполя в цілому. На Азовсталі зараз 1 000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це повинен говорити пан Гутерреш (в Росії, – Ред.), – заявила Верещук.

Вона наголосила, що найголовніше, що може зробити ООН – це відкрити гуманітарний коридор.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а 26 квітня відвідає Москву.