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Факти / Україна / Суспільство

Ми вимагаємо від ООН забезпечити гуманітарний коридор із Маріуполя – Верещук

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ООН

Організація Об’єднаних Націй повинна забезпечити гуманітарний коридор з оточеного Маріуполя. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Вона зазначила, що саме це питання має стояти на порядку денному під час візиту до Москви генсека ООН Антоніу Гутерреша.

— Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з Азовсталі, і з Маріуполя в цілому.

На Азовсталі зараз 1 000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це повинен говорити пан Гутерреш (в Росії, – Ред.), – заявила Верещук.

Вона наголосила, що найголовніше, що може зробити ООН – це відкрити гуманітарний коридор.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а 26 квітня відвідає Москву.

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Фото: Depositphotos

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