Сегодня, 28 апреля, состоялся седьмой обмен пленными. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что из российского плена удалось освободить 45 наших людей.

— 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены. Также возвращаем домой 12 наших гражданских, – написала Верещук.

Шестой обмен пленными между Украиной и российской стороной состоялся 21 апреля. Тогда удалось освободить 19 человек, из которых 10 – военнослужащие. Среди освобожденных были и раненые граждане.

В результате обмена 19 апреля домой вернулись 60 военнослужащих ВСУ, из которых 10 офицеров и 16 гражданских.

Ранее Ирина Верещук призвала Организацию Объединенных Наций обеспечить гуманитарный коридор из окруженного Мариуполя. Она отметила, что Украина уже “не просит, а требует” обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора как из Азовстали, так и из Мариуполя в целом.

Источник: Ирина Верещук