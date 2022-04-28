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Факты / Украина / Общество

Из российского плена освободили 45 украинцев — Верещук

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
українські військові

Сегодня, 28 апреля, состоялся седьмой обмен пленными. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что из российского плена удалось освободить 45 наших людей.

— 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены. Также возвращаем домой 12 наших гражданских, – написала Верещук.

Шестой обмен пленными между Украиной и российской стороной состоялся 21 апреля. Тогда удалось освободить 19 человек, из которых 10 – военнослужащие. Среди освобожденных были и раненые граждане.

В результате обмена 19 апреля домой вернулись 60 военнослужащих ВСУ, из которых 10 офицеров и 16 гражданских.

Ранее Ирина Верещук призвала Организацию Объединенных Наций обеспечить гуманитарный коридор из окруженного Мариуполя. Она отметила, что Украина уже “не просит, а требует” обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора как из Азовстали, так и из Мариуполя в целом.

Источник: Ирина Верещук

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Фото: Depositphotos

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