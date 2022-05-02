Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів області не нехтувати пропозиціями евакуюватися, адже ситуація в регіоні надто складна.

За його словами, із кожним днем все менше адрес, звідки можна організувати евакуацію. Наразі більш-менш безпечно можна виїхати лише із Сєвєродонецька та Лисичанська.

– В інших населених пунктах намагаємося, але це величезний ризик для життя насамперед місцевих жителів. Тому, коли безпекова ситуація дозволяє – ми їдемо і допомагаємо. Але навіть у Попасній три дні тому зранку автобус зміг забрати людей, а через декілька годин там трапилась сумна історія. Понад тиждень тому евакуаційний транспорт доїхав до Новотошківського, де і залишився, – розповів Гайдай.

Він наголошує, що зміни на фронті стаються щохвилини, тому не варто нехтувати пропозиціями виїжджати.

Згодом очільник області повідомив, що сьогодні з Луганщини вивезли лише 20 людей. Зокрема, з Лисичанська виїхало 18 жителів, та ще двоє з Сєвєродонецька.

– На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються. Для тих, хто залишився, завезено гуманітарні вантажі, – наголосив Сергій Гайдай.

Що стосується евакуації з Попасної та Кремінної, то наразі місцева влада досліджує безпечність маршруту. Голова ОВА закликає не виїжджати самостійно з цих міст.

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Сергій Гайдай нагадав, що за офіційними даними на ранок 2 травня, в Луганській області 185 людей загинуло від обстрілів зі сторони окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти взяли у полон Михайла Панкова – водія шкільного автобуса, який зник під час зриву евакуації мирних мешканців у Попасній.

Окупаційні війська впродовж 30 квітня 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганської області. Внаслідок атак ще 12 будинків регіону стали непридатними для життя.

П’ять багатоповерхівок зруйновано в Сєвєродонецьку та ще дві – в Рубіжному.

Фото: Сергій Гайдай