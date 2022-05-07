Зменшить їхнє нахабство в Чорному морі: Мусієнко про ураження фрегата Адмірал Макаров

Військовий експерт, керівник центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко радить дочекатися офіційної інформації щодо ураження російського фрегата Адмірал Макаров.

Водночас він зазначає, що за попередніми даними з різних джерел, є інформація, що дійсно сталося ураження фрегата.

— Якщо це дійсно так, то це надзвичайно потужний корабель, який здатен нести ракети типу Калібр, якими, вочевидь, обстрілювалася територія України. Це може бути ще однією потужною втратою для Чорноморського флоту Росії. Це точно зменшить їхню нахабність та агресивність у Чорному морі і змусить бути обережнішими.

Мусієнко додав, є інформація, що фрегат був пришвартований біля острова Зміїний.

— І дійсно було зафіксовано спалах і, можливо, пожежу. Туди вирушила команда із рятувальних суден з окупованого Севастополя. Там вирішуватиметься, у якому він стані. Тобто там вже боротьба за його живучість: він підлягає буксируванню чи ні.

Військовий експерт наголосив, що цей тиждень можна позначити знаком плюс для України, адже була уражена не одна ціль на острові Зміїний, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та ППО, а також два катери типу Раптор, якими російська військова машина хизувалася. Їх ліквідували безпілотниками Bayraktar.

— Після ураження крейсера Москва у середині квітня десантних кораблів РФ взагалі видно не було. Зрозуміло, побачили (росіяни, – Ред.), що українські сили можуть ефективно застосовувати протикорабельні і, вочевидь, остерігаються. Адже наразі серйозних технологій для виробництва сучасних великих десантних кораблів у Росії просто немає.

6 травня у ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ підбили російський корабель Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Поки у Міноборони України не коментують її. Втім, у зведенні втрат за минулу добу Генштаб повідомив про ще один знищений ворожий корабель/катер.

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Пентагон також поки не підтверджує і не спростовує інформацію щодо підбиття фрегата Адмірал Макаров біля острову Зміїний.