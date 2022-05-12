Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, який йшов у напрямку Зміїного – ЗМІ

Росія могла втратили ще один свій корабель у Чорному морі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела у розвідці. За їхньою інформацією, швидше за все, йдеться про корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких у Росії лише два – Ельбрус та Всеволод Бобров.

За попередньою інформацією, корабель проєкту 23120 в ніч на 12 травня йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини на судні спалахнула пожежа.

Як повідомляють журналісти, після цього тривала операція з порятунку екіпажу. Погоріле судно намагалося дійти до окупованого Севастополя, і їм, начебто, це вдалося.

Наразі невідомо, на скільки часу корабель вийшов з ладу. За попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати.

Зазначається, що кораблі проєкту 23120 можна вважати новітніми, і навіть тимчасова втрата одного з них в умовах війни є для окупантів критичною. Тим паче, що у випадку необхідності виведення корабля за межі Чорного моря, назад його Туреччина не пропустить.

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7 травня стало відомо про знищення чергового російського судна в акваторії Чорного моря. Цього разу катер типу Серна.

6 травня у ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ підбили російський корабель Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Поки що у Міноборони України це не коментують. Утім, у зведенні втрат за минулу добу Генштаб повідомив про ще один знищений ворожий корабель/катер.