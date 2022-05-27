Травень, 27 в 13:16

Наприкінці квітня в Україні набув чинності закон Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства. Законом передбачена, зокрема, можливість дострокового призначення пенсії за віком.

Як під час воєнного стану відбувається призначення пенсії за віком та як її оформити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Процес призначення пенсії в умовах війни

За наявності усіх необхідних документів, для призначення пенсії можна звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону.

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Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд має Реєстр застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

У зв’язку з активними бойовими діями в певних регіонах робота сервісних центрів ПФУ може бути обмежена. Або відомства можуть не працювати зовсім.

Перелік сервісних центрів Пенсійного фонду України, до яких можна звернутись для вирішення пенсійних питань, можна переглянути тут.

Зверніть увагу, що у 2022 році пенсія за віком особам, яким виповнилося 60 років, призначається при наявності не менше 29 років страхового стажу.

Якщо заява про призначення пенсії буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення 60 років, пенсію буде призначено з дня, що настає за днем досягнення 60 років.

Якщо звернення за призначенням пенсії відбудеться пізніше, то її буде призначено з дати звернення.

Як оформити пенсію за віком онлайн

Оформити пенсію за віком можна і онлайн через портал Дія. Необхідно лише подати заявку.

Крок 1. Зайдіть на сайт Дія.

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або файлового чи апаратного ключа.

Крок 3. Вкажіть місце свого проживання.

Крок 4. Заповніть заявку, користуючись підказками Дії.

Якщо заявка на призначення пенсії за віком була погоджена, вам надійде відповідне повідомлення. Отримати пенсію ви зможете у Пенсійному фонді України або в Територіальних органах Пенсійного фонду України.

Які документи необхідні

Для призначення пенсії за віком, вам необхідно мати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.),

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 року (за бажанням),

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),

фотографія для пенсійного посвідчення.

Жінки у разі зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб.

Необхідні документи для призначення пенсії через Дію: