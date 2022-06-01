Майже дві третини українців – за володіння зброєю для захисту: опитування в Дії

Червень, 01 в 15:33

1 червня завершилося опитування громадян України в додатку Дія щодо їхнього ставлення до вільного обігу зброї для особистого захисту. Ініціював його глава МВС Денис Монастирський, коли Верховна Рада прийняла у першому читанні відповідний законопроєкт.

У ньому взяли участь 1 млн 726 тис. 452 українця. Переважна більшість з них (59%) позитивно ставляться до ідеї володіння зброєю для особистого захисту.

Водночас 22% опитаних висловилися проти права на володіння зброєю, ще 19% – проголосували за варіант Для спеціальних потреб, тобто з особливими умовами зберігання та без права носіння.

Зараз дивляться

За даними опитування Рейтингу, проведеного 16 травня, 58% українців підтримують надання громадянам права на володіння вогнепальною зброєю, проти – 39%. Соціологи зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії серед українців більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує таку ідею.

За їхніми словами, вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників: у 2018-2021 роках її підтримували близько чверті, не підтримували – більше 70%.