Июнь, 03 в 7:59

Минувшие сутки в Харьковской области враг обстрелял населенные пункты Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового. Также под ракетные удары попала и Сумская область: село Гудово и районы населенных пунктов Бачевск, Ходино и Славгород.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Продолжается ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. Остается угроза нанесения ракетных ударов из Беларуси.

Сейчас смотрят

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. Кроме того, оккупанты ведут обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Долгенкого враг нанес авиаудары. Оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Богородичное и Долина, однако безуспешно.

На Донецком направлении захватчики продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты: Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Вблизи села Студенок продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций наших вооруженных сил и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Штурмовая авиация врага нанесла удары недалеко от Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался штурмовать, но понес потери и отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстреливает Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваху, Николаевку, Берестово, Белогоровку и Врубовку.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес удары по инфраструктуре недалеко от населенных пунктов Видродження, Роты, Новолуганское и Доломитное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.

Отдельные подразделения врага и диверсионно-разведывательные группы пытались вступать в бой и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Однако все попытки оккупантов были безуспешны – они отступили на прежние позиции.

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник вел воздушную разведку и пытался идти на штурм.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Российские солдаты все чаще отказываются от участия в боевых действиях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА типа Орлан-10. На других направлениях российские оккупанты тоже понесли ощутимые потери.

Напомним, что война в Украине длится уже сотые сутки.