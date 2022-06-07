Червень, 07 в 17:51

В Україні розробили першу частину довідника з відновлення міст. У ньому зібрано типові елементи профілів вулиць для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту та автомобілів. Також у довіднику описано об’єкти, що розміщуються на вулицях.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Близько місяця тому я анонсував розробку довідника з відновлення міст. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували на волонтерській основі розробити довідник, в якому будуть зібрані найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їх створення. На сьогодні вже готова перша частина довідника, – сказав він.

Зараз дивляться

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відновлення України після війни передбачає три етапи.

Перший з них – миттєва відбудова там, де це вже зараз можливо зробити. Це стосується незруйнованих будинків, де можна відремонутвати дахи, поставити вікна. На це з бюджету виділено 1,5 млрд грн.

Другий етап відбудеться негайно після завершення бойових дій. А третій етап передбачає велике відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС.