Червень, 14 в 12:51

У перехопленій розмові російський окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.

Розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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– Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли, – розповідає жінка російському загарбнику.

Він відповідає, що ці питання йому вже байдужі.

– Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали…Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме. Тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає, – каже росіянин.

Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.

На це дружина дає пораду: “Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються”.

– Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись, – прокоментували розмову у розвідці.

Крім того, у ще одній перехопленій розмові окупант похвалився матері використанням на Сході України фосфорних бомб, які є забороненим озброєнням. Також він повідомив про розстріл мирних мешканців України.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України