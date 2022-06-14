Одного пристрелити, інші позатикаються: дружина окупанта про те, як “навести лад” у підрозділі
У перехопленій розмові російський окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.
Розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
– Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли, – розповідає жінка російському загарбнику.
Він відповідає, що ці питання йому вже байдужі.
– Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали…Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме. Тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає, – каже росіянин.
Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.
На це дружина дає пораду: “Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються”.
– Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись, – прокоментували розмову у розвідці.
Крім того, у ще одній перехопленій розмові окупант похвалився матері використанням на Сході України фосфорних бомб, які є забороненим озброєнням. Також він повідомив про розстріл мирних мешканців України.