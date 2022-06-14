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Факти / Україна / Суспільство

Одного пристрелити, інші позатикаються: дружина окупанта про те, як “навести лад” у підрозділі

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Одного пристрелити, інші позатикаються: дружина окупанта про те, як “навести лад” у підрозділі

У перехопленій розмові російський окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.

Розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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– Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли, – розповідає жінка російському загарбнику.

Він відповідає, що ці питання йому вже байдужі.

– Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали…Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме. Тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає, – каже росіянин.

Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.

На це дружина дає пораду: “Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються”.

– Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись, – прокоментували розмову у розвідці.

Крім того, у ще одній перехопленій розмові окупант похвалився матері використанням на Сході України фосфорних бомб, які є забороненим озброєнням. Також він повідомив про розстріл мирних мешканців України.

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Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

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