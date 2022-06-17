Червень, 16 в 21:52

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, сотні мирних жителів, які переховуються на хімічному заводі Азот у Сєвєродонецьку, більше не можуть евакуюватися звідти.

Про це Гайдай сказав у коментарі CNN.

За його словами, фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої.

Зараз дивляться

Гайдай заявив, що зараз на заводі Азот в укритті близько 568 людей, зокрема 38 дітей. Він зазначив, що місцева влада ще минулого місяця намагалася переконати людей виїжджати з міста, але ті не хотіли – думали, що їм буде безпечніше залишатися на місці.

Голова ОВА розповів, що є кілька випадків, коли мирних жителів вбило або поранило в результаті обстрілу при спробі вийти з укриття, наприклад, для приготування їжі.

Раніше сьогодні лідер проросійських сепаратистів Леонід Пасічник заявив, що нібито готується гуманітарний коридор для виходу мирного населення із хімзаводу. Ватажок “ЛНР” стверджує, що бойовики псевдореспубліки увійшли на завод, але не змогли вибити українських воїнів.

Гайдай же запевняє, що евакуація з комбінату можлива лише за повного припинення вогню, а те, що кажуть сепаратисти, на 99% просто нісенітниця чи брехня.

Раніше голова міської військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що попри те, що російські війська зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, місто не заблоковане, сполучення з ним є.

Фото: Сєвєродонецький Азот