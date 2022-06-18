Июнь, 18 в 16:50

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский передал на рассмотрение проект решения о переименовании пяти станций метро. Этот вопрос раньше был отложен.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Так, Брагинский подал на рассмотрение депутатам Киевсовета законопроект о переименовании пяти станций метро в соответствии с результатами электронного голосования: Берестейскую на Бучанскую, Площадь Льва Толстого – на Василия Стуса, Героев Днепра – на Героев Украины, Минску – на Варшавскую, Дружбы народов – на Ботаническую.

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Отмечается, что ориентировочная стоимость переименования станций метро обойдется местному бюджету в 2 млн 302 тыс. грн. Средства пойдут на смену названиям станций на путевых стенах и на входах и выходах, на общие и линейные схемы движения метро.

Напомним, что переименование отложили в конце мая из-за непрозрачности голосования в Google Docs и из-за того, что не учли мнения урбанистов.

8 апреля Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций метро, ​​среди которых Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.