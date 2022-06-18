Червень, 18 в 16:50

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський передав на розгляд проєкт рішення про перейменування п’яти станцій метро. Це питання раніше відклали.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Так, Брагінський подав на розгляд депутатам Київради законопроєкт про перейменування п’яти станцій метро відповідно до результатів електронного голосування: Берестейську на Бучанську, Площу Льва Толстого – на Василя Стуса, Героїв Дніпра – на Героїв України, Мінську – на Варшавську, Дружби народів – на Ботанічну.

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Зазначається, що орієнтовна вартість перейменування станцій метро обійдеться місцевому бюджету 2 млн 302 тис. грн. Кошти підуть на заміну назв станцій на колійних стінах та на входах і виходах, на загальні та лінійні схеми руху метро.

Нагадаємо, що перейменування відклали наприкінці травня через непрозорість голосування в Google Docs та через те, що не врахували думки урбаністів.

8 квітня Віктор Брагінський звернувся до мера столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменувати п’ять станцій метро, серед яких Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.