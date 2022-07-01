Июль, 01 в 12:34

Уровень цен на бензин в июле не вырастет, а украинцы могут по крайней мере в течение следующего месяца забыть о таком явлении, как дефицит горючего.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил экономический эксперт Алексей Лупоносов.

По его словам, не следует ожидать, что цены на топливо в Украине упадут.

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— Они (цены на горючее, — Ред.) по крайней мере не будут больше, чем уже есть. Возможна определенная коррекция в сторону их понижения, но это будет в диапазоне 1-2 грн, это чисто психологический (фактор, — Ред.). Это вызвано тем, что все же есть определенная инфляция в гривне, мы видим, что бюджет сегодня наполняется за счет западных субвенций, (украинская, — Ред.) экономика не работает. Поэтому нельзя ожидать, что цены упадут. Но относительно логистики и того, что это горючее будет – я говорю оптимистично, – сказал он.

Эксперт Лупоносов считает, что сегодня, благодаря тому, что были построены логистические маршруты, украинская военная техника не будет испытывать дефицита горючего.

— Две составляющие: первая — это рост мировых цен из-за агрессии Российской Федерации против Украины, из-за войны, и вторая составляющая — это то, что были найдены логистические маршруты, которые позволяют сегодня получать горючее, и уже нет той ценовой нагрузки на поставки горючего, — сказал Алексей Лупоносов.

Он добавил, что в июле население может забыть о дефиците топлива.

— В этом месяце (июле, — Ред.) люди могут начинать забывать о дефиците горючего, могут начать забывать о его отпуске. В то же время цены, которые сегодня находятся на потолке, останутся такими же и даже могут быть уменьшены на 5-6%. Таков прогноз на этот месяц, если все будет хорошо, — сказал Лупоносов.

Напомним, 19 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не следует ожидать снижения цен на бензин до уровня, который был до войны.