Липень, 01 в 12:34

Рівень цін на бензин у липні не зросте, а українці можуть принаймні протягом наступного місяця забути про таке явище, як дефіцит пального.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив економічний експерт Олексій Лупоносов.

За його словами, не слід очікувати, що ціни на пальне в Україні впадуть.

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– Вони (ціни на пальне, – Ред.) принаймні не будуть більшими, ніж вже є. Можлива певна корекція в бік їх зниження, але це буде в діапазоні 1-2 грн, це суто психологічний (фактор, – Ред.). Це викликано тим, що все ж таки є певна інфляція в гривні, ми бачимо, що бюджет на сьогодні наповнюється за рахунок західних субвенцій, (українська, – Ред.) економіка не працює. Тому не слід очікувати, що ціни впадуть. Але щодо логістики та того, що це пальне буде – я кажу оптимістично, – сказав він.

Експерт Лупоносов вважає, що сьогодні завдяки тому, що були побудовані логістичні маршрути, українська військова техніка не відчуватиме дефіциту пального.

– Дві складові: перша – це ріст світових цін через агресію Російської Федерації проти України, через війну, і друга складова – це те, що були знайдені логістичні маршрути, які дозволяють сьогодні отримувати пальне, і вже нема того цінового навантаження на поставки пального, – сказав Олексій Лупоносов.

Він додав, що в липні населення може забути про дефіцит пального.

– В цьому місяці (липні, – Ред.) люди можуть починати забувати про дефіцит пального, можуть почати забувати про його відпуск. Водночас ціни, які на сьогодні знаходяться на стелі, лишаться такими самими і навіть можуть бути зменшені на 5-6%. Отакий прогноз на цей місяць, якщо все буде гаразд, – сказав Лупоносов.

Нагадаємо, 19 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не слід очікувати зниження цін на бензин до рівня, який був до війни.