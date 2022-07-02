Липень, 02 в 17:19

У Сєвєродонецьку окупаційна влада намагається створити свої органи управління, реанімувати комунальні служби.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк.

Крім того, окупанти проводять перепис дітей, які залишилися в місті, щоб згодом організувати освітній процес.

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За словами Стрюка, у місті немає ні електрики, ні водопостачання, ТЕЦ зруйновані. У місті наразі лишається близько 7-8 тисяч людей.

Олександр Стрюк розповів, що росіяни вже поставили свою людину керувати Сєвєродонецьком.

– Ця людина не змогла завершити своє навчання в одній зі шкіл Сєвєродонецька. У 9-му класі у 16-річному віці ця людина виїхала до “ЛНР”, там він вступив до лав терористичної армії… Зараз ця людина повернулася до міста у якості коменданта. Ну, варто сказати, що характеристики не буде високі, – зауважив Стрюк.

Щодо руйнувань у місті, то за словами голови Сєвєродонецької військової адміністрації, близько 20% будинків придатні для того, щоб в них знаходитися – тобто цілі стіни і дахи, але вибиті вікна.

Нагадаємо, що 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вихід ЗСУ із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.