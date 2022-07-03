Июль, 03 в 10:08

В 04.00 3 июля российские захватчики снова ракетами обстреляли город Харьков.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. По его словам, россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района Харькова, пострадавших нет.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома — 54-летняя женщина, ее госпитализировали.

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– В течение суток россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Они фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории, — отметил Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, всего в течение суток четыре человека получили ранения.

Напомним, что 2 июля в Харькове около 04.00 также прогремели мощные взрывы. Это произошло в двух районах города – на севере и юго-востоке. В местных сообществах люди сообщали о пожарах в этих районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов