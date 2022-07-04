Военные РФ сдают информацию о своих позициях иностранной разведке — перехват Минобороны

Июль, 04 в 19:54

Российские войска находятся под постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины, пытающихся освободить наши территории от оккупантов. Об этом стало известно благодаря разговору захватчика с девушкой, которую удалось перехватить украинской разведке.

По данным Министерства обороны, российский военный рассказал о постоянных обстрелах — за 21 день в их квадрат каждый раз “прилетало”.

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В ответ оккупанту девушка сказала об измене — информацию о месторасположении определенных подразделений российской армии передают иностранным разведчикам.

– 31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал всех же полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБешником самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это правда. У него на счету 17 млн нашли. Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще – голод и холод, – рассказала девушка российскому солдату.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что завершением войны с Россией станет выход Украины на свои государственные границы 1991 года. По его мнению, это может произойти уже в следующем году.