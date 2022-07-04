Військові РФ здають інформацію про свої позиції іноземній розвідці – перехоплення Міноборони

Липень, 04 в 19:54

Російські війська перебувають під постійними обстрілами Збройних сил України, які намагаються звільнити наші території від окупантів. Про це стало відомо завдяки розмові загарбника з дівчиною, яку вдалося перехопити українській розвідці.

За даними Міністерства оборони, російський військовий розповів про постійні обстріли – за 21 день в їхній квадрат щоразу “прилітало”.

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У відповідь окупантові дівчина сказала про зраду – інформацію про місцерозташування певних підрозділів російської армії передають іноземним розвідникам.

– 31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всіх же полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 млн знайшли. Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі – голод і холод, – розповіла дівчина російському солдатові.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що завершенням війни з Росією стане вихід України на свої державні кордони 1991 року. На його думку, це може статися вже наступного року.