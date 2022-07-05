Липень, 05 в 16:23

Український сегмент соціальних мереж активно обговорює новину про заборону залишати місце проживання військовозобов’язаним призовного віку без дозволу військкомату.

З реакції помітно, що українці обурені новим табу, адже до кінця незрозуміло, як ця норма має працювати, і чи є законними подібні обмеження прав людей.

Користувачі називають цю заборону “шкідництвом”, а також “рабством та совком”.

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Кріпакам тепер без дозволу панів вже і з міста виїжджати заборонили. А панам і в Лугано на відпочинок можна.

Тобто, відвести в інше місто чоловік свою сім’ю вже не може? Дякуємо, чудова новина, особливо для жителів окупованих територій, або тих, що під загрозою окупації.

Розумію, що війна вимагає певних обмежень, але це вже не обмеження прав, а їхня відсутність. Дуже безглузде рішення, яке матиме тільки негативні наслідки.

А виходити з дому без дозволу воєнкома ще можна?

Користувачі пишуть, що “ні до чого хорошого це не призведе”, наголошуючи, що це дасть лише “черги на блокпостах, корупцію у військоматах та купу згаяного часу на бюрократію”.

З міста у село вже не можна? Соцмережі обурені черговою забороною для чоловіків / 3 фотографии

Не обійшлося і без мемів, в яких українці дещо з гумором підійшли до цієї ситуації.

5 липня Генштаб ЗСУ підтвердив, що у воєнний час призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначалося, що певні категорії чоловіків можуть це зробити після отримання відповідного дозволу.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що поки жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.