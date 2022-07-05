Июль, 05 в 16:10

В Минобороны пообещали сохранить баланс между правом граждан на свободное передвижение и порядком контроля за мобилизационным ресурсом.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

— Пока никакой паники, вся информация будет доведена. И поверьте, соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение, а также между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден, — сказал Мотузянык.

Сейчас идет процесс усовершенствования действующей нормативно-правовой базы.

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Он напомнил, что такая норма была прописана в законе Украины об общей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года.

Александр Мотузянык подчеркнул, что так как в стране идет война, то государство должно владеть информацией о мобилизационном ресурсе.

— Руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки на местах также должны владеть информацией в рамках своей компетенции и знать, где находится тот самый наш мобилизационный ресурс, чтобы знать, как действовать в случае возникновения дополнительных событий или ситуаций, когда надо будет активизировать этот процесс, — сообщил спикер Минобороны Украины.

Мотузянык отметил, что сейчас речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Разрешения на выезд будут выдаваться в центрах комплектования — от 30 дней до 1 года.

Кому из военнообязанных нужно получить разрешение для выезда с места пребывания, читайте в нашем материале.

Источник: Media Center Ukraine