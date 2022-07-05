Липень, 05 в 16:10

У Міноборони пообіцяли зберегти баланс між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Поки жодної паніки, всю інформацію доведуть. І повірте, відповідного балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом дотримають, — сказав Мотузяник.

Наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази.

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Він нагадав, що така норма була прописана в законі України про загальний військовий обов’язок та військову службу, який діяв ще з 1992 року.

Олександр Мотузяник наголосив, що оскільки в країні йде війна, то держава має володіти інформацією про мобілізаційний ресурс.

– Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на місцях також повинні володіти інформацією в рамках своєї компетенції та знати, де знаходиться цей наш мобілізаційний ресурс, щоб знати, як діяти у разі виникнення додаткових подій чи ситуацій, коли треба буде активізувати цей процес, – повідомив речник Міноборони України.

Мотузяник зазначив, що зараз йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Дозволи на виїзд будуть видаватися у центрах комплектування – від 30 днів до 1 року.

Кому з військовозобов’язаних потрібно отримати дозвіл для виїзду з місця перебування, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Media Center Ukraine