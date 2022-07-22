Учатся зомбировать детей: мариупольские учителя-коллаборанты проходят переаттестацию в России
Мариупольские учителя, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, сейчас проходят переаттестацию в российском городе Ростов-на-Дону.
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что там их обучают российским историческим нарративам, в которых нет места Украине.
— Там их учат, как зомбировать и переучивать детей не только русскому языку. Но и русским историческим нарративам. Основная причина – неприятие и непонимание детьми и подростками “новой истории”. Там, где нет Украины. Где Мазепа не герой, а предатель. Де Сечевые стрельцы и УПА не герои борьбы с россиянами за независимость, а враги России. Как говорили оккупанты на одном из совещаний — “для преодоления стеклянного непонимания в глазах”, — написал Андрющенко.
По его словам, без аттестата о прохождении переаттестации — учителей не будут допускать к детям.
– Россия – здесь даже учителя должны быть пропагандистами. Но наши дети — это наши дети. Поэтому верим, что русня не пройдет, – добавил советник мэра Мариуполя.
Ранее Андрющенко призвал жителей Мариуполя эвакуироваться на подконтрольную территорию, поскольку зимой город останется без отопления.
Фото: Петр Андрющенко