Июль, 22 в 15:06

Мариупольские учителя, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, сейчас проходят переаттестацию в российском городе Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что там их обучают российским историческим нарративам, в которых нет места Украине.

— Там их учат, как зомбировать и переучивать детей не только русскому языку. Но и русским историческим нарративам. Основная причина – неприятие и непонимание детьми и подростками “новой истории”. Там, где нет Украины. Где Мазепа не герой, а предатель. Де Сечевые стрельцы и УПА не герои борьбы с россиянами за независимость, а враги России. Как говорили оккупанты на одном из совещаний — “для преодоления стеклянного непонимания в глазах”, — написал Андрющенко.

По его словам, без аттестата о прохождении переаттестации — учителей не будут допускать к детям.

Сейчас смотрят

– Россия – здесь даже учителя должны быть пропагандистами. Но наши дети — это наши дети. Поэтому верим, что русня не пройдет, – добавил советник мэра Мариуполя.

Ранее Андрющенко призвал жителей Мариуполя эвакуироваться на подконтрольную территорию, поскольку зимой город останется без отопления.

Фото: Петр Андрющенко