Липень, 28 в 22:53

У разі відступу російські війська підірвали б усі можливі мости на Херсонщині, щоб українські захисники не змогли перекинути сили для штурму окупантів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, наскільки ускладнилося звільнення південних областей України після пошкодження мостів та чи є такі плани у Збройних сил України.

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– Плани, звісно, ​​є. Президент же сказав, що наше головне завдання закінчити війну на кордонах 1991 року. Або вийти на ці кордони, і там їх обороняти. Щодо мостів – ну невже ви думаєте, що Генеральний штаб сподівався на те, що відступаючи росіяни залишать нам ці мости? Мости будуть зруйновані у будь-якому разі. Якщо російські війська відступають, то там все заміновано, і вони підірвуть. Звичайно, Генеральний штаб виходить з такої концепції, що ми не зможемо скористатися цими мостами для перекидання наших військ.

Жданов вважає, що тоді Збройні сили України мають два варіанти, як діяти далі. Серед них – створення понтонних переправ чи перекидання військ через наявні мости, проте в обох випадках залишаються деякі нюанси.