Июль, 31 в 11:43

В Николаев привезли пленных российских оккупантов на обмен, однако процесс затягивается. Украинская сторона не исключает, что это может быть связано с недавним терактом в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Об этом свидетельствует видеозапись общения с захватчиками, которых готовили на обмен в Николаеве. Видео обнародовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

На момент записи видео пленные находились в Николаеве минимум четыре дня и ждали обмена. Однако он так и не состоялся, хотя украинская сторона планировала обменять рашистов еще в первый день.

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С оккупантами пообщался журналист, блогер Владимир Золкин, который во время полномасштабной войны берет интервью у пленных военных РФ. Именно он и озвучил догадку украинской стороны, что срыв обмена может быть связан с жестоким убийством украинских военнопленных в Еленовке.

– Вас должны были обменять уже несколько дней тому назад, не меняют. В очередной раз Россия срывает этот обмен. Мы думаем, что, возможно, взрыв в Еленовке, что перенос обмена как раз связан с этим ударом. Потому что должны были отдать наших ребят, которые там находятся. Но, наверное, они были уже в таком состоянии, их довели до такого состояния, что они (РФ, — Ред.) не смогли их нам сюда выдать. Поскольку стало бы понятно, что их избивали и над ними издевались, — подчеркнул Золкин.

Во время общения представители Украины рассказали оккупантам детали о теракте в Еленовке, десятках погибших и раненых украинских военных. Кроме того, захватчикам показали видео из Еленовки и проинформировали, что сотрудники СИЗО каким-то “удивительным образом” при взрыве не пострадали. Это бесспорное доказательство того, что именно войска РФ совершили этот теракт.

Рассказали рашистам и о перехвате Службы безопасности Украины, что взрыв в Еленовке произошел внутри барака.

Внимание оккупантов обратили на тот факт, что их привезли в Николаев из находящихся в тылу регионов Украины, в то время как Еленовка, где удерживают украинских военнопленных, расположена практически на линии столкновения. А согласно Женевским конвенциям, пленные должны содержаться в глубоком тылу.

После демонстрации видео рашистов призвали прокомментировать, могли ли ВСУ якобы ударить по Еленовке, как утверждает российская пропаганда.

– Конечно нет. Однозначно, что свои не наносили удар, — заявил оккупант из Калмыкии и добавил, что с начала марта не заметил в Украине ни “фашистов”, ни “нацистов”.

Судя по видеозаписи общения, хотя этот обмен (предварительно 18 оккупантов) затягивается, параллельно Киев уже готовит следующий (еще 45 рашистов).

Цель видео – чтобы родственники оккупантов начали давить на власть РФ, чтобы обмен таки состоялся.

Что известно о теракте в Еленовке

В ночь на 29 июля войска РФ цинично убили украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Среди пленных были бойцы полка Азов.

Точных данных о количестве погибших и раненых военных пока нет. В Офисе генпрокурора заявляли об около 40 погибших и 130 раненых, а президент Украины Владимир Зеленский информировал о более чем 50 погибших.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства (перехват разговоров рашистов), что теракт в Еленовке совершили российские оккупанты.

Украинская сторона уже приступила к процедуре возвращения тел погибших воинов.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными