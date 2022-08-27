Україна та РФ готуються до активніших бойових дій на фронті – представник ГУР
Україна та країна-агресор Росія готуються до ведення активніших бойових дій на фронті. За останніми даними, наразі російські солдати намагаються перебазувати авіацію на території тимчасово окупованого Криму.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, росіяни готуються до активніших дій Збройних сил України.
– Я назвав би цей період ситуацією, коли ми готуємося. Російська сторона готується до активізації активніших бойових дій. Окупанти здійснюють перегрупування, передислокацію, перебазування авіації на території Криму. Вони готуються до того, що ми діятимемо активніше, – зазначив Скібіцький.
За словами представника ГУР Міноборони, Російська Федерація намагається збільшити мобілізаційні резерви, які братимуть участь у повномасштабній війні проти України.
– Якщо говорити загалом, наприклад, сухопутний і повітряний компонент, який воює проти нашої держави, то це близько 160 тис. військовослужбовців. Я не враховую російську Нацгвардію, яка теж бере участь у бойових діях та забезпечує окупаційний режим на тимчасово захоплених територіях нашої держави.
Якщо говорити про загальний підхід, який Російська Федерація намагається зробити, то вони збільшують мобілізаційні резерви та мають наміри мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців, використовуючи різні підходи, – розповів Скібіцький.