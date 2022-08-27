Україна та РФ готуються до активніших бойових дій на фронті – представник ГУР

Серпень, 27 в 18:37

Україна та країна-агресор Росія готуються до ведення активніших бойових дій на фронті. За останніми даними, наразі російські солдати намагаються перебазувати авіацію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, росіяни готуються до активніших дій Збройних сил України.

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– Я назвав би цей період ситуацією, коли ми готуємося. Російська сторона готується до активізації активніших бойових дій. Окупанти здійснюють перегрупування, передислокацію, перебазування авіації на території Криму. Вони готуються до того, що ми діятимемо активніше, – зазначив Скібіцький.

За словами представника ГУР Міноборони, Російська Федерація намагається збільшити мобілізаційні резерви, які братимуть участь у повномасштабній війні проти України.