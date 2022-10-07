Жовтень, 07 в 14:14

11 березня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів з Путіним промовив фразу, що стала крилатим виразом та спровокувала сотні мемів в інтернеті.

Лукашенко зазначив, якби не почалась широкомасштабна війна, то Україна першою напала б на Білорусь.

– А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях – чотири позиції, я зараз покажу карту, я привіз, – вони б атакували наші війська Білорусі та Росії, які були на навчанні, – сказав Лукашенко.

Превентивний удар – що це

Загальне значення слова превентивний – це такий, що має попереджувальний характер. У військовій справі означає – для випередження дій противника.

Зараз дивляться

Тобто превентивний удар – це збройний напад однієї країни (сторони) на іншу, щоб випередити противника і унеможливити його напад першим.

Метою таких операцій є знищення стратегічно важливих об’єктів ворога, які даватимуть йому перевагу у майбутній війні. Так чи інакше, превентивний удар вважається збройною агресією та нападом.

Такого удару завдають тоді, коли військовий конфлікт вважається неминучим і напад противника відбудеться найближчим часом.

Превентивний ядерний удар

Вперше це поняття було використано 14 квітня 1950 року у документі Ради національної безпеки США NSC-68, де передбачалась можливість випереджального ядерного удару по CРСР у випадку, якщо б стало відомо про підготовку нападу з його боку.

Превентивний ядерний удар (preventive) називають профілактичним, адже застосовується він про всяк випадок.

Тобто такого удару завдають лише тоді, коли країна-нападник упевнена, що війна є невідворотною та неминучою. Логіка така – краще напасти на противника, поки він слабкий, ніж чекати, поки він стане сильним.

Превентивного удару ядерною (термоядерною) зброєю завдають для руйнування стратегічних об’єктів країни противника. Насамперед противник буде бити по пунктах державного та військового управління, ракетних базах, аеродромах тощо.

Його можуть здійснити за рішення президента держави або за наказом вищого військового командування певною частиною або усім складом ядерних сил.

Зі стратегічного погляду превентивний ядерний удар вважають відмінним способом самооборони країни, коли не залишається іншого вибору та часу на роздуми.

А от з політичного погляду, такий удар вважається актом агресії, адже нормативне право на превентивний ядерний удар не закріплене в міжнародних правових актах.

Що потрібно робити, аби вижити під час ядерного удару, дивіться в нашому матеріалі.