Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Симферополе из-за паники ввели ограничения на продажу гречки, риса и сахара

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Симферополе из-за паники ввели ограничения на продажу гречки, риса и сахара

В супермаркетах оккупированного Симферополя с 8 октября ввели ограничения на продажу риса, гречки и сахара.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

В супермаркетах Яблоко и ПУД такие крупы, как рис и гречка, а также сахар можно купить только по 3 килограмма в одни руки. Возле полок с соответствующим товаром разместили таблички с этой информацией.

Сейчас смотрят

Других продуктов ограничения пока не коснулись.

Кассир одного из супермаркетов рассказала, что данные ограничения являются временными и были введены после того, как утром 8 октября после взрывов на Крымском мосту симферопольцы начали массово скупать крупы, сахар, спички и алкоголь.

В тот же день в Симферополе очереди образовались не только в магазинах, но и на заправках.

Читайте
Взрыв серьезно снизит пропускную способность Крымского моста – британская разведка

Напомним, что 8 октября утром в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Крымского моста. Впоследствии стало известно, что горит именно Керченский мост, а несколько автомобильных секций моста обрушились в воду.

Фото: Крым. Реалии

Источник: Крым. Реалии
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка