Октябрь, 09 в 16:13

В супермаркетах оккупированного Симферополя с 8 октября ввели ограничения на продажу риса, гречки и сахара.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

В супермаркетах Яблоко и ПУД такие крупы, как рис и гречка, а также сахар можно купить только по 3 килограмма в одни руки. Возле полок с соответствующим товаром разместили таблички с этой информацией.

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Других продуктов ограничения пока не коснулись.

Кассир одного из супермаркетов рассказала, что данные ограничения являются временными и были введены после того, как утром 8 октября после взрывов на Крымском мосту симферопольцы начали массово скупать крупы, сахар, спички и алкоголь.

В тот же день в Симферополе очереди образовались не только в магазинах, но и на заправках.

Напомним, что 8 октября утром в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Крымского моста. Впоследствии стало известно, что горит именно Керченский мост, а несколько автомобильных секций моста обрушились в воду.

Фото: Крым. Реалии