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У Сімферополі через паніку ввели обмеження на продаж гречки, рису та цукру

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Сімферополі через паніку ввели обмеження на продаж гречки, рису та цукру

У супермаркетах окупованого Сімферополя з 8 жовтня запровадили обмеження на продаж рису, гречки та цукру.

Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

У супермаркетах Яблуко та ПУД такі крупи, як рис та гречка, а також цукор можна купити лише по 3 кілограми в одні руки. Біля полиць із відповідним товаром розмістили таблички з цією інформацією.

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Інших продуктів обмеження поки що не торкнулися.

Касирка одного з супермаркетів розповіла, що ці обмеження є тимчасовими й були введені після того, як вранці 8 жовтня після вибухів на Кримському мості сімферопольці почали масово скуповувати крупи, цукор, сірники та алкоголь.

У цей день у Сімферополі черги були не лише в магазинах, а й на заправках.

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Нагадаємо, що 8 жовтня зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту. Згодом стало відомо, що горить саме Керченський міст, а кілька автомобільних секцій мосту обвалилися у воду.

Фото: Крим. Реалії

Джерело: Крим. Реалії
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