Сбережения во время войны: куда выгодно вложить деньги и что стоит покупать именно сейчас

Октябрь, 26 в 18:33

Полномасштабная война внесла коррективы в вопрос безопасности собственных сбережений. Валюта, ценные бумаги и недвижимость – эти три варианта финансовых сбережений ранее считались надежными, однако сейчас в зоне риска.

Куда безопасно положить свои деньги и быть спокойным по поводу их сохранения, мы спросили у эксперта по финансовой грамотности, частного инвестора Василия Матия.

Недвижимость: от самого крепкого к наиболее уязвимому активу

— Недвижимость для украинцев всегда была “святым Граалем”. Существовал даже негласный вид спорта – заработать на квартиру возле метро. Но во время Большой войны мы убедились, что недвижимость является не таким уж и надежным активом.

Сейчас смотрят

Мы ежедневно видим, как ракета или дрон-камикадзе могут попасть в чье-либо жилье, а в таком случае стоимость недвижимости резко падает, если не сводится к нулю. Второй фактор – вынужденное переселение, из-за которого мы теряем доступ к этому активу. Третий фактор – недвижимость сейчас является неликвидным активом. То есть мы не можем ее оперативно обменять на наличные деньги, потому что есть часть заблокированных реестров недвижимости, а значит, и покупателей на него.

Внутренний рынок сейчас достаточно ограничен. Вспомним, как в начале введения военного положения в целях безопасности были заблокированы реестры недвижимого имущества. Соответственно, совершение сделок вообще было невозможно.

Поэтому недвижимость сейчас не “святой Грааль”, ведь она неликвидна. А в форс-мажорные турбулентные времена, в которых мы сейчас живем – ликвидность актива очень важна. То есть возможность трансформировать его в ту же наличку без особых потерь от стоимости.

Сбережения в валюте: плюсы и минусы

— Диверсификацию, то есть расширение вариантов для сбережений, всегда следует иметь в виду. Также валюта должна быть всегда, а не только тогда, когда “в воздухе веет опасностью”. Я бы советовал понемногу покупать, если есть такая возможность. Ведь все равно текущие расходы мы совершаем в национальной валюте.

Очевидно, что из-за подорожания и резкого изменения курса валюты может и дальше расти в цене вся импортная продукция. Горючее, бытовая техника и так далее. Если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться.

Ценные бумаги: почему стоит задуматься каждому

– В последние годы в Украине активно развивается культура инвестирования в ценные бумаги. И это неслучайно. По статистике, у западного состоятельного населения сбережения хранятся именно в ценных бумагах.

Если говорить о наших украинских военных облигациях, то это можно назвать и благотворительностью. Это поддержка ВСУ, государственного бюджета в самый экстремальный период для нашей страны. В таком случае мы сохраняем свои сбережения и рассчитываем вернуть их в момент окончания оборота конкретного выпуска облигаций.

Иностранные ценные бумаги: почему это безопасно

— Все более актуальным становится знакомство с международными ценными бумагами на публичном рынке капитала. Это закрывает нам два пункта по диверсификации и денежной единице. В последние годы порог входа, то есть минимальная стоимость акций, существенно снизилась, достаточно даже $100. В общем, это ликвидный актив, которым мы быстро можем воспользоваться независимо от местопребывания.

Почему это безопасно? Прежде всего это международный опыт капиталистических стран с развитой экономикой, где есть финансово образованные граждане и институты, которые не посоветуют своим клиентам плохого, ведь это их репутация. Во-вторых, мы диверсифицируем свои сбережения и минимизируем риски. Вспомним народную пословицу о том, что нельзя держать все яйца в одной корзине.

На эти сбережения не влияют ни ситуация в государстве, ни ситуация с национальной валютой. И это максимально ликвидный актив, который мы можем в любой момент обменять на деньги. Это ведь не квартира, которую нужно продать полностью. Мы можем продать 10% наших ценных бумаг.

Наличные: иностранная и национальная валюта

— Во-первых, это не надежно, потому что физически наличные можно украсть, уничтожить и т.д. Во-вторых, инфляция особенно критическая в текущих ситуациях, она высока и действительно деньги сгорают, если они не работают. Поэтому целесообразнее их держать в финансовой системе, которая хорошо себя зарекомендовала еще в 2014 году, и сейчас — во время полномасштабной войны.

Более того, ведущие банки для защиты цифровых данных перевели свои дата-центры в другие страны, чтобы даже военные действия не могли гипотетически помешать деятельности банков.

Если же есть принципиальное желание иметь “наличную заначку”, я бы советовал подумать о банковской ячейке.

Как пережить нестабильное время для сбережений

– Идеально справится с этим испытанием человек, развивающий финансовую грамотность. Это навык, который можно развивать всю жизнь. Человек, осознающий и контролирующий свои денежные потоки, то есть соотношение собственных доходов и расходов, и обеспечивающий положительное сальдо. То есть когда доходов больше, чем расходов.

Человек, который хотя бы на базовом уровне понимает, как оперировать своими сбережениями, чтобы защитить их от инфляции. И человек с развитым эмоциональным интеллектом, умеющий чувствовать свои эмоции, контролировать их, чтобы потом не расплачиваться своим временем для возобновления собственного бюджета. Потому что деньги — это потраченное время нашей жизни на их зарабатывание.