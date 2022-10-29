Укренерго попереджає: додаток з графіком відключення електроенергії – це фейк

Жовтень, 29 в 20:49

В Укренерго спростували інформацію, яка з’явилася в соцмережах, про нібито створення додатку з графіком відключення електроенергії для споживачів.

– Це неправда, оскільки Укренерго – оператор системи передачі і не працює з кінцевими споживачами, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно Укренерго не створювало ніяких додатків для кінцевих споживачів електроенергії, – наголошують в держкомпанії.

Інформацію про споживання окремих споживачів чи населених пунктів мають лише обленерго, і саме вони складають такі графіки та відключають споживачів, відповідно до рекомендацій Укренерго.

Обленерго можуть повідомляти про відключення як через оголошення на сайті, так і в особистому кабінеті споживача, або в своїх чат-ботах у Telegram або Viber.

Зараз дивляться

29 жовтня Укренерго вирішило не обмежувати електропостачання українцям через суттєве зниження споживання, тому не було аварійних відключень світла.

У компанії пообіцяли найближчим часом оприлюднити інформацію, якими будуть подальші графіки обмеження споживачів для рівномірнішого та зрозумілішого розподілу електропостачання.