Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Розглядаємо всі сценарії, але працюємо над альтернативою: Подоляк про блекаут

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Розглядаємо всі сценарії, але працюємо над альтернативою: Подоляк про блекаут
Фото: Офіс президента

Розглядаються усі можливі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, зокрема і щодо повного блекауту, проте держава відпрацьовує альтернативні варіанти забезпечення населення теплом та водою.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоби максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? Зокрема, якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо, – наголосив він.

Водночас, за його словами, держава працює, щоб були компенсаторні механізми: “щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи”.

Зараз дивляться

– Тому що, дивіться, взимку перевезти 3 млн – це дуже і дуже тяжко логістично. Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати, – сказав він, коментуючи заяву директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука виданню The New York Times.

Після цього у КМДА заявили, що ситуація у Києві контрольована, тому немає причин для евакуації населення.

Читайте
На Київщині триватимуть аварійні відключення світла: в Укренерго пояснили причину

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка