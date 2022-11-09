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Факти / Україна / Суспільство

Російська армія вибита важкими боями: Арестович про ситуацію на Херсонщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Російська армія вибита важкими боями: Арестович про ситуацію на Херсонщині
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області продовжуватимуться запеклі бої на правому березі Дніпра між ЗСУ та російською армією після того, як окупанти остаточно покинуть Херсон.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook. За його словами, російські війська не йдуть з Херсону, а вибиті з міста українськими бійцями.

– Давайте правильно: російська армія не йде з Херсону. Вона вибита з Херсону Силами оборони України. Вибита з важкими боями, втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправами, важкою та кривавою військовою працею, – наголошує Олексій Арестович.

Радник Офісу президента наголошує, що незабаром херсонці зможуть повернутися додому. Проте бої на правому березі Дніпра триватимуть ще деякий час, а потім буде непростий період стабілізаційних заходів, прогнозує Арестович.

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