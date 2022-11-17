Ноябрь, 17 в 8:00

Полномасштабная война изрядно повлияла на студентов, которым в этом году пришлось выбирать будущую профессию и поступать в высшее учебное заведение.

И без того волнующий процесс сопровождался изменениями в обучающей системе. В этом году вместо ВНО абитуриенты сдавали национальный мультипредметный тест и писали еще и мотивационное письмо.

По случаю Международного дня студента Факты ICTV решили узнать, с какими трудностями украинские абитуриенты столкнулись при поступлении в вузы в 2022 году.

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Студентка КНУ имени Тараса Шевченко Анастасия призналась, что к поступлению готовилась 24/7, и даже в условиях войны пыталась не сбавлять обороты.

Во время написания национального мультипредметного теста больше всего девушка переживала за воздушную тревогу, ведь не хотела попасть на пересдачу.

– НМТ же оказался очень простым, все вопросы были из ВНО прошлых лет, большинство из которых я уже знала наизусть. Также писала мотивационное письмо, и не одно. Относительно подготовки, война на меня не очень сильно повлияла, я занималась почти в том же режиме все время. Только первые две недели войны выпали из моей жизни, – рассказала она.

Анастасия отметила, что с началом войны собиралась поступать в Канаде. Но, в конце концов, решила остаться в Украине, ведь здесь, рядом с родителями и родными, чувствует себя в безопасности.

К тому же девушка уверена, что после окончания войны украинские дипломы будут восприниматься за границей на одном уровне с европейскими.

В шаге от поступления в Болонский университет свой выбор в пользу Украины сделала Марта Рак, которая в этом году поступала на магистратуру.

Марта прошла все этапы для поступления в европейский университет, в частности сдала IELTS, написала СV и подготовилась к интервью на английском.

Параллельно девушка решила попробовать свои силы и в Украине. Марта написала магистерский тест учебной компетентности (МТНК), мотивационное письмо, а также сдала профессиональный экзамен.

Но в последний момент она решила положиться на судьбу и поступить туда, откуда результаты придут первыми.

– В пятницу у меня было интервью с Италией, результаты должны были прийти через несколько дней. А в субботу я захожу на сайт и вижу, что прохожу на бюджет в КНУ. И здесь я понимаю, что это оно! Это реально сложно сделать, поскольку там всего 10 мест и 150 заявок. В понедельник мне приходит результат из Италии о том, что меня берут, и я могу приезжать, привозить оригиналы документов. Но, разумеется, я оставила их без ответа, – рассказала девушка.

Одна из главных проблем, с которой пришлось столкнуться студентам-мужчинам, это выезд за границу.

С 14 сентября высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы. Причиной стали массовые подделки документов.

Как сообщил Фактам ICTV представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, по постановлению правительства от 27 января 1995 года №57, регламентирующему Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

Ранее право выехать на обучение за границу имели студенты, которые поступили в иностранные вузы до 24 февраля. Сделать такое исключение просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Потому эту категорию студентов, по словам спикера ГНСУ, пропускали.