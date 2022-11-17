Листопад, 17 в 8:00

Повномасштабна війна неабияк вплинула на студентів, яким цьогоріч довелося обирати майбутню професію та вступати у вищий навчальний заклад.

І без того хвилюючий процес супроводжувався змінами у навчальній системі. Цьогоріч замість ЗНО абітурієнти здавали національний мультипредметний тест та писали мотиваційний лист.

З нагоди Міжнародного дня студента Факти ICTV вирішили дізнатися, з якими труднощами українські абітурієнти зіштовхнулися при вступі до ВНЗ у 2022 році.

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Студентка КНУ імені Тараса Шевченка Анастасія зізналась, що до вступу готувалась 24/7, і навіть в умовах війни намагалася не збавляти обертів.

Під час написання національного мультипредметного тесту найбільше дівчина переймалася за повітряну тривогу, адже не хотіла потрапити на перездачу.

– НМТ ж виявився дуже простим, всі питання були з ЗНО минулих років, більшість з яких я вже знала напам’ять. Також писала мотиваційний лист, і не один. Щодо підготовки, війна на мене не дуже сильно вплинула, я займалася майже в тому ж режимі весь час. Тільки перші два тижні війни випали з мого життя, – розповіла вона.

Анастасія зазначила, що з початком війни збиралася вступати у Канаді. Але врешті вирішила залишитися в Україні, адже тут, поряд з батьками та рідними, відчуває себе в безпеці.

До того ж дівчина впевнена, що після закінчення війни українські дипломи сприйматимуться за кордоном на одному рівні з європейськими.

За крок до вступу в Болонський університет свій вибір на користь України зробила Марта Рак, яка цьогоріч вступала до магістратури.

Марта пройшла всі етапи для вступу в європейський університет, зокрема здала IELTS, написала СV та підготувалась до інтерв’ю англійською.

Паралельно дівчина вирішила спробувати свої сили і в Україні. Марта написала магістерський тест навчальної компетентності (НТНК), мотиваційний лист, а також здала фаховий іспит.

Але в останній момент вона вирішила покластися на долю і вступити туди, звідки результати прийдуть першими.

– В п’ятницю у мене було інтерв’ю з Італією, результати мали прийти через кілька днів. А в суботу я захожу на сайт і бачу, що проходжу на бюджет в КНУ. І тут я розумію, що це воно! Це реально важко зробити, оскільки там всього 10 місць і 150 заявок. В понеділок мені приходить результат з Італії про те, що мене беруть, і я можу приїжджати, привозити оригінали документів. Але, зрозуміло, я залишила їх без відповіді, – розповіла дівчина.

Одна з головних проблем, з якою довелося зіштовхнутися студентам-чоловікам, це виїзд за кордон.

З 14 вересня вище військове керівництво скасувало можливість перетину українського кордону. Причиною стали масові підробки документів.

Як повідомив Фактам ICTV речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, за постановою уряду від 27 січня 1995 року №57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

Раніше право виїхати на навчання за кордон мали студенти, які вступили до іноземних вишів до 24 лютого. Зробити такий виняток просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тому цю категорію студентів, за словами речника ДПСУ, пропускали.