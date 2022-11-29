Листопад, 29 в 18:14

Країна-агресор РФ своїми ракетними атаками намагається занурити Україну в темряву, тобто спровокувати блекаут – стан, за якого енергосистема повністю знеструмлена. Є різні сценарії, як можуть розвиватися події.

Про це розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню НВ.

Він пояснив, що Росія розраховувала досягнути найболіснішого ефекту від обстрілів української енергосистеми ще 10 жовтня. Однак окупантам знадобилися сотні ракет, щоб завдати значної шкоди енергетичній системі.

Зараз дивляться

Загалом протягом семи масованих ракетних атак, з 10 жовтня, в Україні були пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Водночас атака 23 листопада мала найбільш негативні наслідки. Були зупинені блоки атомних електростанцій (АЕС).

Однак, за словами Кудрицького, 23 листопада відбувся не блекаут, а “системна аварія”, внаслідок якої були запроваджені аварійні вимкнення світла у всіх регіонах України.

– Спрацювала автоматика, були вимушено зупинені блоки атомних станцій, які зазвичай виробляють половину всієї електроенергії в країні. Через руйнування, завдані ракетним обстрілом, вони не були спроможні видавати електроенергію в мережу. Також була пошкоджена низка важливих теплоелектростанцій, – розповів голова Укренерго.

Що можна вважати блекаутом та чого чекати українцям

Кудрицький зазначив, що блекаутом можна назвати ситуацію, коли відбувається знеструмлення всієї енергетичної системи країни, а не лише якихось частин. Він наголосив, що “блекаут не кінець світу, а важке випробування”, після якого розпочинається відновлення енергосистеми.

Голова Укренерго також прокоментував, які сценарії блекауту можуть загрожувати Україні. Йдеться про обмеження енергопостачання, проблеми зі зв’язком, іншими сервісами. З усім цим українці вже стикалися.

– Зазвичай, коли кажуть блекаут, мається на увазі повне знеструмлення енергосистеми. Є різні сценарії блекауту… У цілому блекаут – це не кінець світу. Це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, тому що обмеження енергопостачання можуть бути дуже тривалими. Але загалом для споживача ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв’язком та іншими сервісами, – розповів Кудрицький.

Він додав, що енергетики в ситуації блекауту будуть змушені розвертати енергосистему “з нуля”, що є складним технічним процесом. Адже простіше заживлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені російськими атаками, коли система загалом працює.

Кудрицький уточнив, що блекаут є неконтрольованою подією: йдеться про масштабну аварію в системі, внаслідок якої повністю зникає електропостачання. Для прикладу, якби Херсон не перебував в єдиній енергосистемі України, то можна було б сказати, що місто перебувало в блекауті. Окупанти там знищили електромережі.

Якщо ж, наприклад, під час чергової атаки РФ на енергосистему певні регіони України залишаються заживленими від робочих електростанцій, це вже не блекаут.

– Такий сценарій можливий, і це – не блекаут. Це якраз більш легкий сценарій для енергосистеми. Тому що в роботі залишаються електростанції з осередками споживання. Нам легше їх з’єднати назад в єдину енергосистему, відновивши лінії електропередач, з’єднавши їх фізично в єдине ціле… Якщо якісь регіони ще працюють, значить це – не блекаут. Це – важка системна аварія. Важка, але контрольована, – пояснив Кудрицький.

Скільки може тривати блекаут

Голова Укренерго не спрогнозував, на який час в умовах блекауту Україна може залишитися без світла. За його словами, цього ніхто не може спрогнозувати, оскільки невідомо, куди можуть поцілити рашисти і якими можуть бути масштаби руйнувань.

Однак за будь-якого сценарію фахівці компанії негайно розпочнуть ремонтні роботи. Для цього були заздалегідь напрацьовані протоколи дій.

– Після атаки 23 листопада нам знадобилося 14 годин на “зшиття” системи і підготовку мережі для подання напруги на обʼєкти критичної інфраструктури. Але є технологічна особливість підняття атомних блоків – вони повертаються в систему повільно. Тому чимало побутових споживачів не мали світла більше доби. На жаль, ми не можемо виключити нових атак. Тому людям потрібно бути готовими до різних сценаріїв, особливо якщо вони живуть у багатоповерхівках з електроплитами, – заявив Кудрицький.

Коментуючи відключення світла, він зазначив, що в енергосистемі завжди має бути баланс між виробництвом і споживанням електрики. І обмеження споживання потрібні якраз, щоб уникнути блекауту, оскільки зараз електростанції не можуть виробити стільки електрики, скільки споживають українські громадяни і бізнес.