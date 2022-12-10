Чи можливий обмін представників УПЦ МП на полонених українців – відповідь Лубінця

Грудень, 10 в 14:25

Україна готова розглядати будь-які варіанти задля повернення своїх громадян, проте в рамках обміну з Росією йдеться лише про військових, наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання щодо можливості обміну представників УПЦ МП.

– Я не хотів би загострювати питання саме на представниках церкви. Можу сказати, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення громадянин РФ, які цікавлять російську владу, на територію Росії задля повернення наших героїв. Проте ми можемо міняти тільки військовополонених, – сказав він.

За його словами, цивільних осіб Україна може відпускати тільки в рамках якихось взаємних зобов’язань або ж після засудження відправляти їх на територію РФ для відбування покарання.

– Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. Причому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити, – додав він.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

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А СБУ продовжує проводити санкціоновані обшуки на об’єктах УПЦ Московського патріархату у всіх областях України.