Декабрь, 14 в 18:55

В результате обстрела Херсона российскими войсками 14 декабря погиб 8-летний мальчик, сообщил начальник пресс-службы Сил обороны города Дмитрий Плетенчук.

По его словам, реанимационные мероприятия не принесли результата – ранения были слишком тяжелыми.

— Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы. Врачи час пытались реанимировать, – подчеркнул он.

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Плетенчук уточнил в предыдущих постах, что погиб также мужчина 38 лет, еще одну женщину нашли мертвой, повреждены много домов, сожжены автомобили.

Российские оккупанты с начала суток 14 декабря обстреливают Херсон. Враг попал в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

Кроме того, российские войска ударили из реактивных систем залпового огня по центру Херсона.

Снаряды попали в здание Херсонской областной военной администрации, повредив два этажа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Плетенчук Дмитро