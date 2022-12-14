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Факти / Україна / Суспільство

Не врятували: у Херсоні внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Херсону 14 грудня

Внаслідок обстрілу Херсону російськими військами 14 грудня загинув 8-річний злопчик, повідомив начальник пресслужби Сил оборони міста Дмитро Плетенчук.

За його словами, реанімаційні заходи не дали результату – поранення були надто тяжкими.

– Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Лікарі годину намагалися реанімувати, – наголосив він.

Обстріл Херсону 14 грудня

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Плетенчук уточнив у попередніх постах, що загинув також чоловік 38 років, ще одну жінку знайшли мертвою, пошкоджено багато будинків, спалені автівки.

Російські окупанти з початку доби 14 грудня обстрілюють Херсон. Ворог поцілив у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Окрім того, російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню по середмістю Херсону.

Снаряди влучили в будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, пошкодивши два поверхи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Плетенчук Дмитро

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