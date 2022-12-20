Еще несколько тяжелых месяцев войны: Денисенко рассказал, когда РФ вынуждена будет пойти на переговоры
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Украину ждут еще несколько тяжелых месяцев войны, а после России придется пойти на переговоры.
Об этом Вадим Денисенко заявил в эфире информационного телемарафона.
По его словам, пока рано говорить об окончании войны. К тому же, пока нет ни одной модели переговоров.
— Россияне считают, что благодаря мобилизации и каким-то их замыслам они еще смогут сломать ход войны. Они считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому я думаю, что у нас впереди еще несколько тяжелейших месяцев войны, но после этого россияне просто вынуждены будут садиться за стол переговоров, — подчеркнул советник министра обороны.
Напомним, что война в Украине длится уже 300 суток. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 99230 своих солдат.