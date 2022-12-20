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Факты / Україна / Общество

Еще несколько тяжелых месяцев войны: Денисенко рассказал, когда РФ вынуждена будет пойти на переговоры

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Украину ждут еще несколько тяжелых месяцев войны, а после России придется пойти на переговоры.

Об этом Вадим Денисенко заявил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, пока рано говорить об окончании войны. К тому же, пока нет ни одной модели переговоров.

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— Россияне считают, что благодаря мобилизации и каким-то их замыслам они еще смогут сломать ход войны. Они считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому я думаю, что у нас впереди еще несколько тяжелейших месяцев войны, но после этого россияне просто вынуждены будут садиться за стол переговоров, — подчеркнул советник министра обороны.

Напомним, что война в Украине длится уже 300 суток. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 99230 своих солдат.

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