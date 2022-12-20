Грудень, 20 в 11:44

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що на Україну чекають ще декілька тяжких місяців війни, а після Росії доведеться піти на переговори.

Про це Вадим Денисенко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, поки що зарано говорити про закінчення війни. До того ж наразі немає жодної моделі переговорів.

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– Росіяни вважають, що завдяки мобілізації та завдяки якимось їхнім задумам вони ще зможуть зламати хід війни. Вони вважають, що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому я думаю, що у нас попереду ще кілька дуже тяжких місяців війни, але після цього росіяни просто змушені будуть сідати за стіл переговорів, — наголосив радник міністра оборони.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 300 добу. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 99 230 своїх солдатів.