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Факти / Україна / Суспільство

Ще кілька важких місяців війни: Денисенко розповів, коли РФ змушена буде піти на переговори

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що на Україну чекають ще декілька тяжких місяців війни, а після Росії доведеться піти на переговори.

Про це Вадим Денисенко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, поки що зарано говорити про закінчення війни. До того ж наразі немає жодної моделі переговорів.

Зараз дивляться

– Росіяни вважають, що завдяки мобілізації та завдяки якимось їхнім задумам вони ще зможуть зламати хід війни. Вони вважають, що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому я думаю, що у нас попереду ще кілька дуже тяжких місяців війни, але після цього росіяни просто змушені будуть сідати за стіл переговорів, — наголосив радник міністра оборони.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 300 добу. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 99 230 своїх солдатів.

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