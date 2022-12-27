Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Укрпочта с января снижает стоимость экспресс-доставки в Польшу

Марта Бондаренко, редактор ленты
Укрпочта с января снижает стоимость экспресс-доставки в Польшу

С 1 января Укрпочта снижает стоимость EMS (международный сервис экспресс-доставки) в Польшу на 75%.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрпочты.

Учитывая, сколько украинцев выехало в Польшу с начала войны, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально, отмечают в Укрпочте.

Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов. Это должно стать хорошей поддержкой для украинских малых и средних бизнесов.

К примеру: с января EMS-отправка весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить всего $6; весом до 10 кг – около $8,85, а до 20 кг – до $12,5.

Следует напомнить, что Почта Польши в начале октября на 75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.

Сейчас смотрят
Читайте
Как будет работать Новая почта на Новый год и Рождество 2023 — график

Ранее в Укрпочте показали эскиз почтовой марки к Новому году и Рождеству.

Фото: Укрпочта

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка