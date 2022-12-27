Декабрь, 27 в 13:35

С 1 января Укрпочта снижает стоимость EMS (международный сервис экспресс-доставки) в Польшу на 75%.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрпочты.

Учитывая, сколько украинцев выехало в Польшу с начала войны, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально, отмечают в Укрпочте.

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Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов. Это должно стать хорошей поддержкой для украинских малых и средних бизнесов.

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К примеру: с января EMS-отправка весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить всего $6; весом до 10 кг – около $8,85, а до 20 кг – до $12,5.

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Следует напомнить, что Почта Польши в начале октября на 75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.

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Фото: Укрпочта