Укрпошта з січня знижує вартість експрес-доставки до Польщі
З 1 січня Укрпошта знижує вартість EMS (міжнародний сервіс експрес-доставлення) у Польщу на 75%.
Про це повідомляють у пресслужбі Укрпошти.
З огляду на те, скільки українців виїхало до Польщі з початку війни, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально, наголошують в Укрпошті.
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Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. Це має стати гарною підтримкою для українських малих і середніх бізнесів.
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До прикладу: з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме всього $6; вагою до 10 кг – близько $8,85, а до 20 кг – до $12,5.
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Варто нагадати, що Пошта Польщі на початку жовтня на 75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень в Україну.
Раніше в Укрпошті показали ескіз поштової марки до Нового року та Різдва.
Фото: Укрпошта