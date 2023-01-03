Завдяки теплій погоді українці будуть зі світлом щонайменше до 14:00 – Укренерго

Січень, 03 в 11:30

Наразі завдяки теплій погоді українці зменшили споживання, а електростанції виробляють достатньо електрики для покриття навантаження, тому відключень світла сьогодні до 14:00 не буде, повідомляє Укренерго.

Проте на випадок, якщо на вечір споживання електроенергії значно зросте, диспетчерський центр енергокомпанії довів ліміти до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

– Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових, – розповіли енергетики.

Тому вони просять українців й надалі розумно споживати електроенергію.

Зараз дивляться

Днями глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наразі немає реальної небезпеки тотального блекауту в Україні внаслідок російських ракетних ударів.

На його думку, найгірше щодо ракетних атак Україна вже прошла, тому про ймовірність блекауту можна говорити лише теоретично.