Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ (МП) – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ (МП).
Про це повідомляє видання Lb.ua з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що указ не оприлюднюється офіційно, адже містить персональну інформацію. Але ним, за даними видання, призупинено громадянство 13 представників УПЦ (МП).
Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта.
А також про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є близькою до Іонафана людиною.
Повідомляється, що відповідне повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала також Державна міграційна служба.
Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.