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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ (МП) – ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ (МП).

Про це повідомляє видання Lb.ua з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що указ не оприлюднюється офіційно, адже містить персональну інформацію. Але ним, за даними видання, призупинено громадянство 13 представників УПЦ (МП).

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Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта.

А також про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є близькою до Іонафана людиною.

Повідомляється, що відповідне повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала також Державна міграційна служба.

Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

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Джерело: LB.ua
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