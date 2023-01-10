Січень, 10 в 10:18

У зруйнованому Маріуполі російські загарбники з 1 січня 2023 року розпочали примусову паспортизацію всіх вчителів, медиків, поліціянтів та працівників державних структур.

Про це розповів Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.

За його словами, з 1 березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта.

Зараз дивляться

– Також, вся мраzота від юриспруденції: судді, адвокати, юристи (вся ланка) повинні пройти акредитацію “ДНР” (зауважу, що не РФ) до 1 березня. Водночас такого “закону” немає, але усно про це попереджено, – наголосив Петро Андрющенко.

Раніше стало відомо, що в Маріуполі окупаційна влада почала видавати ордери на укладання договорів оренди на квартири маріупольців, які евакуювалися з міста.

Гауляйтери штампують рішення щодо визнання квартир, власники яких не зареєструвались в “ДНР”, безхазяйними.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що Росія завезла у зруйноване місто близько 35 тис. цивільних росіян, їхня кількість зростає. Водночас для маріупольців агресор влаштував нестерпні умови, примушуючи їх до “самоевакуації”.