Можуть збільшитися терміни відключень електрики – наслідки ракетної атаки 14 січня
Після масованого ракетного удару РФ 14 січня по енергетичній інфраструктурі станом на 11:00 збільшився дефіцит в енергосистемі.
Це сталося через пошкодження теплових електростанцій, повідомляє НЕК Укренерго.
– Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії і в енергосистемі збільшився дефіцит, – пояснюють енергетики.
Тому їм довелося дещо знизити ліміти споживання. Обмеження діють протягом доби, а у разі їх перевищення застосовуватимуться аварійні відключення.
– Для споживачів терміни відключень можуть збільшитись. Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго), – додали в Укренерго.
Під час масованого ракетного обстрілу 14 січня сили протиповітряної оборони знищили 25 з 38 ракет різних типів.