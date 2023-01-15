Можуть збільшитися терміни відключень електрики – наслідки ракетної атаки 14 січня

Січень, 15 в 12:00

Після масованого ракетного удару РФ 14 січня по енергетичній інфраструктурі станом на 11:00 збільшився дефіцит в енергосистемі.

Це сталося через пошкодження теплових електростанцій, повідомляє НЕК Укренерго.

– Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії і в енергосистемі збільшився дефіцит, – пояснюють енергетики.

Тому їм довелося дещо знизити ліміти споживання. Обмеження діють протягом доби, а у разі їх перевищення застосовуватимуться аварійні відключення.

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– Для споживачів терміни відключень можуть збільшитись. Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго), – додали в Укренерго.

Під час масованого ракетного обстрілу 14 січня сили протиповітряної оборони знищили 25 з 38 ракет різних типів.