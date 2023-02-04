В Одессе будут сохраняться существенные ограничения электроснабжения как минимум в течение выходных, 4-5 февраля.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Как минимум сегодняшний и завтрашний день мы проведем в Одессе в условиях достаточно существенного ограничения энергоснабжения. Прогноз на дни и недели мы сможем сделать после тех технических совещаний, которые мы сейчас проведем, и после соответствующих расчетов, — подчеркнул он.

Кудрицкий заверил, что энергетики сделают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение одесситов.

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– Мы будем делать все, чтобы улучшение ситуации с энергоснабжением произошло в течение дней, а не недель, – заявил он.

Глава Укрэнерго уточнил, что сейчас к електроснабжению подключена только критическая инфраструктура Одессы (системы водоснабжения, водоотвода, теплообеспечения), абоненты, подключенные к этой инфраструктуре, а также небольшое количество других потребителей, получающих электричество по очереди по аварийным графикам.

– Сегодняшняя схема энергоснабжения позволяет предоставить питание городу и району примерно на 45 – 50%. Но если мы откинем критическую инфраструктуру, то остается очень мало для горожан и жителей области, – отметил Кудрицкий.

Он добавил, что главная цель Укрэнерго сейчас – создать хотя бы еще один канал подачи электроэнергии в Одессу, чтобы можно было выйти на графики отключений света в формате два часа через шесть (т.е. 2 часа свет есть, а 6 отключен), или два часа через пять. Это позволит подавать свет несколько раз в день каждому жителю Одесского района и Одессы.

Как известно, 4 февраля под Одессой произошла масштабная авария на объекте НЭК Укрэнерго. В связи с этим весь город и часть района остались без света.

Как проинформировали в правительстве, технологическая авария произошла на одной из высоковольтных подстанций, по которой неоднократно наносили удары войска РФ. В связи со сложной ситуацией в Одессе Кабинет министров создал круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики Германом Галущенко.

Источник: Ukraine Media Center Odesa