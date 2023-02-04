Лютий, 04 в 18:57

В Одесі зберігатимуться істотні обмеження електропостачання як мінімум протягом вихідних, 4-5 лютого.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

– Як мінімум сьогоднішній та завтрашній день ми проведемо в Одесі в умовах досить суттєвого обмеження енергопостачання. Прогноз на дні та тижні ми зможемо зробити після тих технічних нарад, які ми зараз проведемо, та після відповідних розрахунків, – наголосив він.

Кудрицький запевнив, що енергетики зроблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання одеситам.

Зараз дивляться

– Ми робитимемо все, щоб покращення ситуації з енергопостачанням відбулося протягом днів, а не тижнів, – заявив він.

Голова Укренерго уточнив, що наразі заживлена лише критична інфраструктура Одеси (системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення), абоненти, які підключені до цієї інфраструктури, а також невелика кількість інших споживачів, які отримують електрику по черзі за аварійними графіками.

– Сьогоднішня схема енергопостачання дозволяє надати живлення місту та району приблизно на 45 – 50%. Але якщо ми відкинемо критичну інфраструктуру, то залишається дуже мало для містян та жителів області, – зазначив Кудрицький.

Він додав, що головна мета Укренерго наразі – створити хоча б ще один канал подачі електроенергії в Одесу, щоб можна було вийти на графіки відключень світла у форматі дві години через шість (тобто 2 години світло є, а 6 немає), або дві години через п’ять. Це дозволить подавати світло декілька разів на день кожному мешканцю Одеського району та Одеси.

Як відомо, 4 лютого під Одесою сталася масштабна аварія на об’єкті НЕК Укренерго. Через це все місто та частина району залишилися без світла.

Як поінформували в уряді, технологічна аварія сталася на одній із високовольтних підстанцій, по якій неодноразово завдавали ударів війська РФ. У зв’язку зі складною ситуацією в Одесі Кабінет міністрів утворив цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком.

Джерело: Ukraine Media Center Odesa