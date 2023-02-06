Февраль, 06 в 19:03

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Что известно о Василии Малюке и факты из биографии — далее в материале Фактов ICTV.

Биография Василия Малюка

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Василий Малюк — украинский военный, бригадный генерал, кандидат юридических наук и участник боевых действий.

Родился он 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности Правоведение.

С 2001 года Малюк начал свою военную службу в органах государственной безопасности.

За время службы в региональных управлениях СБУ Василий занимал различные должности — от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В январе 2020 года начал работать в Центральном управлении Службы безопасности Украины на должности первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В марте 2022 года был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

16 февраля 2022 года, распоряжением премьер-министра Украины, был назначен заместителем министра внутренних дел. Однако поработал на этой должности меньше месяца.

3 марта 2022 года указом президента он вновь назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Малюк имеет ряд ведомственных знаков отличия и поощрений — награжден нагрудными знаками СБУ За отвагу и За доблесть.

За доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжден отличием Службы безопасности Украины.

25 марта 2022 года Малюку было присвоено звание бригадного генерала. А с 18 июля 2022 года Василий Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ.